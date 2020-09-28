Дослідники запевняють, що спостереження за милими тваринами знижує стрес на 50%

Науковці з Університету Лідса з'ясували, що спостереження за милими тваринами може значно зменшить рівень стресу.

В експерименті взяли участь 19 осіб. 15 з них були студентами, у яких через півтори години після дослідження повинен був пройти іспит, а 4 інших учасники розповіли, що вони відчувають постійний стрес на роботі.

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Під час перегляду милих відео з квокою вчені спостерігали за показниками артеріального тиску і серцевих скорочень – зазначається, що обидва показники впали у всієї групи з максимальним показником 24,4%.

Рівень загальної тривоги впав ще більше – у більшості цей показник знизився на 30%, а у деяких – на 50%. Один з учасників експерименту розслабився настільки, що практично заснув.

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