Дослідники визначили найпривабливіші частини жіночих грудей

Команда польських медиків використовувала технологію відстеження погляду, щоб визначити, на яку частину жіночих грудей частіше звертають увагу. Виявилося – на нижню частину і соски. Дослідження було проведено спеціально для пластичних хірургів.

В експерименті взяли участь 50 чоловіків і 50 жінок. Їм наділи спеціальні пристрої-трекери і попросили оцінити віртуальні 3D-моделі жіночих грудей за шкалою від 1 до 10. Національність і сексуальну орієнтацію учасників не назвали – відомо лише, що вони з Європи.

І ще: Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів

Відстеживши рухи очей учасників, медики створили карту з найбільш "привабливими" місцями. Виявилося, що і чоловіки, і жінки найчастіше дивилися на одні й ті ж місця: 29% від усього часу йшло у них на огляд нижньої частини грудей і 28% – на соски. Оцінки, поставлені учасниками, не враховувалися: це завдання їм дали, щоб ті докладніше розглядали зображення.

Вчені також зазначили, що людина може довго дивитися на щось не через привабливість, а через обриси, які впадають в око – тобто великі і непропорційні груди все одно приковують погляд.

Читайте також: 6 випадків, коли жінки відверто брешуть про секс