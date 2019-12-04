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Дослідники визначили найпривабливіші частини жіночих грудей

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Дослідники визначили найпривабливіші частини жіночих грудей - фото 1

Команда польських медиків використовувала технологію відстеження погляду, щоб визначити, на яку частину жіночих грудей частіше звертають увагу. Виявилося – на нижню частину і соски. Дослідження було проведено спеціально для пластичних хірургів.

В експерименті взяли участь 50 чоловіків і 50 жінок. Їм наділи спеціальні пристрої-трекери і попросили оцінити віртуальні 3D-моделі жіночих грудей за шкалою від 1 до 10. Національність і сексуальну орієнтацію учасників не назвали – відомо лише, що вони з Європи.

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Дослідники визначили найпривабливіші частини жіночих грудей - фото 372251

Відстеживши рухи очей учасників, медики створили карту з найбільш "привабливими" місцями. Виявилося, що і чоловіки, і жінки найчастіше дивилися на одні й ті ж місця: 29% від усього часу йшло у них на огляд нижньої частини грудей і 28% – на соски. Оцінки, поставлені учасниками, не враховувалися: це завдання їм дали, щоб ті докладніше розглядали зображення.

Вчені також зазначили, що людина може довго дивитися на щось не через привабливість, а через обриси, які впадають в око – тобто великі і непропорційні груди все одно приковують погляд.

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Джерело: vice
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