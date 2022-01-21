Археологи знайшли найдавнішу зброю ніндзя і це не сюрикен

Під час проведення розкопок в адміністративному центрі Сайтаму (Японія) археологи виявили плоскі камені та глиняні кульки. Вони могли бути прототипами пізнішої зброї ніндзя.

Знахідки зроблено на руїнах споруд, які були зведені під час облоги міста Одавара у 1590 році, пише ancient-origins.

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Схожий плоский камінь із загостреними кутами раніше знайшли на руїнах замку Івацукі, розташованого неподалік. Це шестикутний предмет діаметрів 4,8 сантиметра та завтовшки близько сантиметра. В Одаварі знаряддя були значно більшими: від 8 до 14 сантиметрів діаметрів і завтовшки від 1,5 до 3 сантиметрів. "Можливо, клан Ходзе виготовив цю зброю для втечі, усвідомивши, що зіткнувся з могутніми силами Хідеєсі", – повідомляють археологи.

Дослідники вважають, що плоскі камені та глиняні кульки цілком могли бути попередниками метальних зірок та шипів, які пізніше увійшли до арсеналу ніндзя.

Археологи знайшли найдавнішу зброю ніндзя і це не сюрикен

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