Дослідники висунули нову теорію зародження життя на Землі

Дослідники з Університету Лідса дійшли висновку, що для зародження життя на Землі блискавки виявилися так само важливими, як і метеорити.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications.

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Мінерали, доставлені на Землю у вигляді метеоритів більше 4 мільярдів років тому, вже давно вважаються ключовими інгредієнтами для розвитку життя на нашій планеті. Однак тепер дослідники встановили, що удари блискавок зіграли не менш важливу роль. Вони вивчили великий фульгурит (спечений від удару блискавки пісок), що утворився на території штату Іллінойс в 2016 році, і виявили в зразку велику кількість шрейберзиту.

Фосфор у складі шрейберзиту необхідний для живих організмів і відіграє ключову роль в формування клітинних структур. Згідно з розрахунками, 3,5 мільярда років тому кількість фосфору, що утворився в результаті ударів блискавок, могла перевершувати кількість фосфору, принесеного метеоритами. До того ж блискавки несли менше руйнувань, ніж метеорити. На думку фахівців, саме блискавки допомогли створити необхідні для виникнення життя умови на Землі. І що найдивніше, аналогічні події можуть відбутися і на інших планетах.

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