Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Дослідники винайшли новий препарат для лікування меланоми

  • 8
Лікування меланоми - фото 1
Лікування меланоми / pexels

Дослідники вже протестували новий препарат на лабораторних мишах.

Американські вчені винайшли новий препарат, який допоможе при лікуванні пухлини шкіри – меланоми. Дослідники протестували новий препарат на лабораторних мишах з агресивною меланомою.

І ще: Учені знайшли спосіб трансформувати будь-яку групу крові у першу

"Як вакцина може тренувати організм для боротьби із зовнішніми патогенами, так наші ліки можуть тренувати імунну систему, щоб вона боролася проти пухлини", – пояснив один з авторів дослідження Дейл Богере.

Новий спосіб лікування меланоми - фото 276023
Новий спосіб лікування меланоми

Відзначається, що якщо препарат Diprovocim виявиться безпечним для людини, в перспективі його можуть використовувати в терапії при лікуванні меланоми.

Додамо, що хоча багато людей не сприймають меланому, як серйозне захворювання, Вона, поряд з плоскоклітинним і базальноклітинним раком шкіри, відноситься до злоякісних пухлин шкіри.

Читайте також: Лікарі показали найгіршу позу для сну

Джерело: pnas
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 313
П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
  • 12:35, 13 вересня
  • 176
Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
  • 14:00, 14 вересня
  • 149
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я