Дослідники винайшли новий препарат для лікування меланоми

Дослідники вже протестували новий препарат на лабораторних мишах.

Американські вчені винайшли новий препарат, який допоможе при лікуванні пухлини шкіри – меланоми. Дослідники протестували новий препарат на лабораторних мишах з агресивною меланомою.

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"Як вакцина може тренувати організм для боротьби із зовнішніми патогенами, так наші ліки можуть тренувати імунну систему, щоб вона боролася проти пухлини", – пояснив один з авторів дослідження Дейл Богере.

Новий спосіб лікування меланоми

Відзначається, що якщо препарат Diprovocim виявиться безпечним для людини, в перспективі його можуть використовувати в терапії при лікуванні меланоми.

Додамо, що хоча багато людей не сприймають меланому, як серйозне захворювання, Вона, поряд з плоскоклітинним і базальноклітинним раком шкіри, відноситься до злоякісних пухлин шкіри.

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