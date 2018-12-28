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Дослідники помітили в Бразилії унікальну тварину

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Унікальний птах Топаколо Штреземанна - фото 1
Унікальний птах Топаколо Штреземанна / sciencealert

Бразильські вчені і екоактивісти знову виявили в лісах штату Баія єдину відому самку топаколо Штреземанна – можливо, це найрідкісніший птах у світі, тому що інших особин цього виду кілька років ніхто не знаходив.

Топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) – бразильський ендемік на межі повного зникнення. BirdLife International вважає, що всього у популяції може бути від 10 до 15 індивідів, проте в останні кілька років вчені бачили лише одну самку. Щоб оцінити стан місця її проживання в Баії і Мінас-Жерайс, American Bird Conservancy і бразильська Fundação Biodiversitas цієї осені відправили в ліси заповідника експедицію, яка після кількох місяців роботи змогла сфотографувати птаха і записати його голос.

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Екоактивісти відзначають, що цього виду топаколо, відкритий у 1940-х роках, потім ніхто не бачив понад 50 років, до 1995 року. Вченим майже нічого не відомо про життя птиці, але вони розраховують, що захист її ареалу від пожеж і вирубки лісів для сільського господарства допоможе зберегти рідкісний вид і дасть їм можливість вивчити його. Пошуки інших особин тривають.

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Джерело: sciencealert
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