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Чоловік 3 місяці ховався від COVID-19 в аеропорту, прикидаючись працівником зони безпеки
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Житель Каліфорнії Адітья Сінгх з 19 жовтня минулого року прибув в аеропорт Чикаго і не полетів додому через страх заразитися коронавірусом у рідному штаті. Відтоді чоловік жодного разу не залишав аеропорт О'Хара.
Перебуваючи в аеропорту три місяці, американець жив в зоні безпеки і прикидався співробітником, харчуючись їжею, якою з ним ділилися пасажири.
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Каліфорнійця затримали 16 січня, коли попросили показати посвідчення особи. Тільки тоді Сінгх зняв маску з обличчя і пред'явив службовий жетон. Виявилося, про його зникнення ще восени заявив один з менеджерів.
Сінгха звинувачують в незаконному проникненні на заборонену територію і дрібній крадіжці. У суді йому дозволили вийти на свободу під заставу у тисячу доларів за умови, що він більше не з'явиться в аеропорту.
Адвокат повідомила, що 36-річний Сінгх живе в передмісті Лос-Анджелеса. Зараз він безробітний, хоча має ступінь магістра в сфері готельного бізнесу. Раніше у нього не було проблем з законом.
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