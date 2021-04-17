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Дослідники показали найбілішу фарбу у світі, яка відбиває 98% сонячного світла
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Науковці з Університету Пердью (США) винайшли нову формулу білої фарби. Розроблена речовина відбиває 98,1% падаючого світла.
Згідно з висновками дослідження, яке опубліковане у ACS Applied Materials & Interfaces, учені перевершили самі себе – восени 2020 року ці фірми представили фарбу, яка відбиватиме 95,5% світла. І, коли справа доходить до охолоджуючого ефекту білих фарб, ця різниця має значення.
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За словами провідного автора дослідження, білі фарби, які зараз представлені на ринку як "ультравідбиваючі", відбивають лише від 80% до 90% світла. Цього може бути достатньо для побутового використання, але якщо говорити про охолоджуючий ефект, виявиться мало.
Під час випробувань фарба охолодила поверхню на 4,5°C нижче від температури навколишнього середовища (навіть при яскравому сонячному світлі). Дослідники розповіли, що в ультрабілій фарбі використовується стандартний акриловий розчинник, і її можна виготовляти як звичайну фарбу.
Учені бачать великий потенціал фарби. За їхніми оцінками, її використання у великих кількостях в таких містах, як Ріно або Фенікс, може заощадити до 80% витрат на кондиціонування повітря.
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