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Дослідники назвали ще одну якість найвідомішого у світі коханця Казанови
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Джакомо Казанова, який вважається найкращим у світі коханцем, також непогано розбирався у медицині. Свіжий аналіз мемуарів показує, що його медичні спостереження дають унікальне уявлення про охорону здоров'я XVIII століття.
За словами психіатра і історика Лізетти Ловетт, твори Казанови давно зачитували до дірок через скандальні оповідання про сексуальні перемоги, але їх не розглядали як джерело інформації про захворювання у минулому, про методи лікування і про ставлення до здоров'я, пише The Times.
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"Історія мого життя" Казанови, написана у 1790-х роках, не тільки містить описи венеричних захворювань, наявність яких можна було б очікувати у людини, яка, за його твердженнями, переспала з більш ніж 130 коханками. У мемуарах також задокументований спектр хвороб, травм і методів лікування, з якими він зіткнувся під час подорожей по Європі, де він ставав довіреною особою людей всіх рангів, від принців до повій. Випадки, які він описує, варіюються від травм на дуелях до віспи, чуми і геморої.
Ловетт зазначає, що юнацьке прагнення Казанови вивчати медицину в Падуї було перерване його матір'ю і опікуном. З усім тим, протягом усього життя він зберігав інтерес до цього предмету, в тому числі до читання медичних підручників.
"До дорослого Казанови жінки, включаючи друзів і коханок, зверталися за порадою і практичною допомогою у вирішенні різноманітних проблем, від прищів до небажаної вагітності. Намагаючись допомогти їм, Казанова демонстрував співчуття, яке не вистачає в зображеннях Казанови-розпусника", – підкреслює дослідниця.
Але в багатьох випадках, описаних Казановою, він допомогти не міг. Він нагадує, як венеціанська куртизанка Ансілла, коханка англійського дипломата, померла після того, як третинний сифіліс з'їв їй ніс і половину її обличчя. Казанові пощастило, і його власні епізоди венеричних захворювань не розвинулися до такої міри.
"Хоча Казанова вважав, що популярні, нині дискредитовані методи лікування, такі як кровопускання і ртуть, можуть бути ефективними при певних обставинах, він також визнавав небезпеку їх використання як панацею. Згідно з його мемуарів, інтуїтивне розуміння дозволило йому у віці 21 року врятувати життя венеціанського сенатора, видаливши токсичні ртутні пластирі, які лікар наклав собі на груди після інсульту", – йдеться в публікації.
Ловетт вважає, що Казанова був надзвичайно розумною людиною – це те, про що люди дійсно не знають в наші дні, тому що він оповитий стереотипами навколо своїх сексуальних інтересів.
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