Досить однієї таблетки на місяць: учені створили новий контрацептив

У США вчені розробили оральний протизаплідний засіб для жінок, який досить приймати раз на місяць. Контрацептив створили у вигляді таблетки.

Пігулка залишається в шлунку кілька тижнів і повільно виділяє в організм гормони, які перешкоджають овуляції. Вона не перетравлюється завдяки антикислотному покриттю, що захищає її від впливу шлункового соку.

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Капсула нагадує зірочку, яка розкривається

Капсула нагадує зірочку, яка розкривається і в кожному з шести кінців є запас гормонів. Порожня оболонка виводиться з організму тільки після того, як з неї вивільняється діюча речовина.

Таблетки поки що тестувалися тільки на свинях і вчені уточнюють, що розробка перебуває на ранній стадії.

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