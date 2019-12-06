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Досить однієї таблетки на місяць: учені створили новий контрацептив

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Досить однієї таблетки на місяць: учені створили новий контрацептив - фото 1

У США вчені розробили оральний протизаплідний засіб для жінок, який досить приймати раз на місяць. Контрацептив створили у вигляді таблетки.

Пігулка залишається в шлунку кілька тижнів і повільно виділяє в організм гормони, які перешкоджають овуляції. Вона не перетравлюється завдяки антикислотному покриттю, що захищає її від впливу шлункового соку.

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Капсула нагадує зірочку, яка розкривається - фото 372421
Капсула нагадує зірочку, яка розкривається

Капсула нагадує зірочку, яка розкривається і в кожному з шести кінців є запас гормонів. Порожня оболонка виводиться з організму тільки після того, як з неї вивільняється діюча речовина.

Таблетки поки що тестувалися тільки на свинях і вчені уточнюють, що розробка перебуває на ранній стадії.

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Джерело: bbc
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