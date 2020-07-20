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Досі вогонь: 53-річна Памела Андерсон показала голі фото у ліжку

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Памела Андерсон без одягу - фото 1
Памела Андерсон без одягу / instagram.com/pamelaanderson

Популярна модель Памела Андерсон не припиняє дивувати своїм виглядом та розкутістю. Цього разу зірка Рятувальників Малібу влаштувала спекотну зйомку в ліжку.

53-річна американська модель та акторка Памела Андерсон зараз активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. І це не дивно, адже знаменита білявка зовсім не має комплексів, а також любить демонструвати свою розкішну фігуру.

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І недавні знімки це лише підтверджують, адже на чорно-білих фото Андерсон позує зовсім голою на ліжку, прикриваючись лише ковдрою. За лічені години допис зібрав понад 30 тисяч лайків та чимало компліментів, адже Пем зовсім не виглядає на свій вік.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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