Дощову або з-під крана: як правильно відфільтрувати воду вдома

Життєво необхідно для кожної людини випивати достатню кількість чистої питної води щодня. Пропонуємо вам схему, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної.

Під час війни доступ до питної води може бути обмежений або ж відсутній. Нижче подана схема, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної.

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Як відфільтрувати назбирану воду іншим способом?

Процідіть воду через чисту тканину або кілька шарів марлі в чисту ємність

Накрийте ємність кришкою і залиште настоюватися мінімум на добу. На дні ємності збереться осад

Пропустіть воду через фільтр. Якщо його немає, можна перелити воду через шар піску або активованого вугілля, потім через тканину

Продезінфікуйте воду. Найпростіше зробити це кип'ятінням. Також можна покласти у воду на кілька годин срібний предмет (наприклад ложку) або загорнуті в марлю таблетки активованого вугілля

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