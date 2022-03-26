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війна

Дощову або з-під крана: як правильно відфільтрувати воду вдома

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Вода - фото 1
Вода / myvin

Життєво необхідно для кожної людини випивати достатню кількість чистої питної води щодня. Пропонуємо вам схему, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної.

Під час війни доступ до питної води може бути обмежений або ж відсутній. Нижче подана схема, як очистити воду в домашніх умовах для подальшого використання як питної.

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Дощову або з-під крана: як правильно відфільтрувати воду вдома - фото 501755

Як відфільтрувати назбирану воду іншим способом?

  • Процідіть воду через чисту тканину або кілька шарів марлі в чисту ємність
  • Накрийте ємність кришкою і залиште настоюватися мінімум на добу. На дні ємності збереться осад
  • Пропустіть воду через фільтр. Якщо його немає, можна перелити воду через шар піску або активованого вугілля, потім через тканину
  • Продезінфікуйте воду. Найпростіше зробити це кип'ятінням. Також можна покласти у воду на кілька годин срібний предмет (наприклад ложку) або загорнуті в марлю таблетки активованого вугілля

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