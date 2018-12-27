Дощі з мокрим снігом і потепління: погода в Україні 28 грудня

28 грудня погода в Україні відзначиться підняття температури повітря та опадами у вигляді мокрого снігу.

28 грудня циклон Uta принесе в Україну дощі з мокрим снігом та плюсову температуру. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, тільки на крайньому сході не очікується значних опадів.

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"Дощі – бо температура повітря протягом дня становитиме 0+5 градусів. Хіба що в східних областях 0-3 градуси морозу. А вночі на Сході навіть -3-7 градусів. Мокрий сніг організовуватиме налипання мокрого снігу, тому всім подорожнім – особлива увага на дорогах!", – відзначила вона.

У Києві 28 грудня падатиме дощ з мокрим снігом, а температура втримається на рівні нуля.

"Хроніка новорічної ночі: вночі 1 січня температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, на північному сході до -7-10 градусів. Невеликий сніг пройде на Заході, Півночі та у Вінницькій області. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей – без істотних опадів", – підсумувала Діденко.

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