Дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні на вихідних

9-10 липня в Україні прогнозується доволі нестійка погода з періодичними дощами. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.

9-10 липня через атмосферні фронти майже по всіх областях можливі періодичні дощі та прояснення. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами, 9 липня спека все ще затримається у південних та східних областях, а також на Дніпропетровщині, де буде до +28+34. Але вже у неділю температура повітря знизиться до +25+30.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

У західних, північних областях та на значній частині центральних областей України передбачається комфортна температура повітря, +20+28 градусів. Вночі декому буде навіть холодно, +15+18, на Заході +11+16 градусів. У сусідній Польщі 9-10 липня також очікуються дощі і навіть ще трохи свіжіше повітря, +17+24 градуси максимально. У Києві в суботу-неділю – періодично дощ, можлива гроза. Вночі +15+17 градусів, вдень близько +25 градусів, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 9 липня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +21+23

Вінниця +24+26

Хмельницький +22+24

Житомир +23+25

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Кропивницький +27+28

Миколаїв +28+30

Одеса +27+28

Херсон +30+32

Сімферополь +28+30

Полтава +28+30

Суми +27+28

Харків +32+34

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +32+34

Прогноз погоди на 10 липня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +21+23

Вінниця +24+26

Хмельницький +22+24

Житомир +23+25

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Кропивницький +27+28

Миколаїв +28+30

Одеса +27+28

Херсон +30+32

Сімферополь +28+30

Полтава +28+30

Суми +27+28

Харків +32+34

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +32+34

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