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Дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні на вихідних

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Прогноз погоди на 9-10 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 9-10 липня 2022 в Україні / Jannis Edelmann on Unsplash

9-10 липня в Україні прогнозується доволі нестійка погода з періодичними дощами. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.

9-10 липня через атмосферні фронти майже по всіх областях можливі періодичні дощі та прояснення. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами, 9 липня спека все ще затримається у південних та східних областях, а також на Дніпропетровщині, де буде до +28+34. Але вже у неділю температура повітря знизиться до +25+30.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

У західних, північних областях та на значній частині центральних областей України передбачається комфортна температура повітря, +20+28 градусів. Вночі декому буде навіть холодно, +15+18, на Заході +11+16 градусів. У сусідній Польщі 9-10 липня також очікуються дощі і навіть ще трохи свіжіше повітря, +17+24 градуси максимально. У Києві в суботу-неділю – періодично дощ, можлива гроза. Вночі +15+17 градусів, вдень близько +25 градусів, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 9 липня у містах України:

Дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні на вихідних - фото 509069
  • Ужгород +24+26
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +27+28
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +27+28
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +28+30
  • Суми +27+28
  • Харків +32+34
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +32+34

Прогноз погоди на 10 липня у містах України:

Дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні на вихідних - фото 509070
  • Ужгород +24+26
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +27+28
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +27+28
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +28+30
  • Суми +27+28
  • Харків +32+34
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +32+34

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