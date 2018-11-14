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Дощі та снігопади: погода 15 листопада в Україні

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Погода на завтра 15 листопада - прогноз погоди в Україні - фото 1
Погода на завтра 15 листопада - прогноз погоди в Україні

15 листопада в Україні продовжить падати мокрий сніг з дощем, а температура продовжить знижуватись.

15 листопада, у четвер, на заході та півдні країни пройдуть дощі, можливий мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На решті території або просто хмарно, або трохи противної мряки.Тобто, без істотних опадів. Щоправда, найближчої ночі опади ще затримаються на Півночі та в Центрі – переважно мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледиця на дорогах. Вночі в Україні 0, -5 градусів. Вдень 0+5 градусів, на Заході +3+8 градусів", – поділилась вона.

У Києві найближчої ночі продовжить падати сніг або морозний дощ, однак вдень 15 листопада негода притихне – очікується хмарна та мокра погода з температурою до +2.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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