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Дощі та штормовий вітер: погода 5 грудня в Україні

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Погода на сьогодні 5 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 5 грудня в Україні

5 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов, адже повернуться опади, а вітер посилиться.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 грудня, у середу, майже у всіх областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Суха погода втримається лише на сході країни. До того ж, синоптики попереджають про штормовий вітер на заході.

І ще: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків

Середня температура повітря вночі 0-2, а вдень 0+3. У Києві 5 грудня прогнозується дощ з мокрим снігом та температура +1+3.

Дощі та штормовий вітер: погода 5 грудня в Україні - фото 293253

Детальний прогноз погоди 5 грудня по містах:

  • Ужгород +1+3
  • Львів +1+3
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький +1+3
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +2+4
  • Херсон +2+4
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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