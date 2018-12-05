Дощі та штормовий вітер: погода 5 грудня в Україні

Погода на сьогодні 5 грудня в Україні

5 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов, адже повернуться опади, а вітер посилиться.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 грудня, у середу, майже у всіх областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Суха погода втримається лише на сході країни. До того ж, синоптики попереджають про штормовий вітер на заході.

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Середня температура повітря вночі 0-2, а вдень 0+3. У Києві 5 грудня прогнозується дощ з мокрим снігом та температура +1+3.

Детальний прогноз погоди 5 грудня по містах:

Ужгород +1+3

Львів +1+3

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький +1+3

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв 0+2

Одеса +2+4

Херсон +2+4

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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