Дощі та похолодання: прогноз погоди на 30 квітня

30 квітня в Україну прийде нова порція похолодання, а також опадів у вигляді дощу з грозами. Детальніший прогноз погоди на завтра читайте далі.

Кінець квітня відзначиться в Україні нестабільною погодою, адже на сході, заході та півночі пройдуть дощі, а у решті областей буде тепло та сонячно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Сонячно та сухо – на значній частині Півдня та Центру, хіба Одещина та Вінниччина зачепляться за вологі хмари, є ймовірність дощу. Холодна повітряна маса охопить більшість областей України, вдень 30-го квітня очікується лише +9+13 градусів. Проте на Півдні та місцями у центральних областях ще можна грітися, бо стовпчики термометрів покажуть завтра пречудові +18+23 градуси", – зазначила вона.

Вночі температура знизиться до +3+7, а на Сумщині навіть до +2+4. У західних та північних областях упродовж доби також посилиться вітер. У Києві у вівторок, 30 квітня, буде вітряна та волога погода, до +12 тепла.

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