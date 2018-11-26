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Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні

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Погода на сьогодні 26 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 26 листопада в Україні

Погода 26 листопада в Україні відзначиться незначною зміною температури повітря та опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 листопада, у понеділок, у більшості областей країни очікується до -1+2, а також дощі. Найтепліше погода буде на Закарпатті та півдні країни – до+5+7.

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На півночі пройде сніг з дощем, температура -1+1, у центрі – дощі і -1+3, а на сході -1+2 з мокрим снігом. У Києві прогнозується сніг з дощем, а температура вдень сягне 0+2.

Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні - фото 291213

Детальний прогноз погоди 26 листопада по містах:

  • Ужгород +5+7
  • Львів 0+2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +6+8
  • Херсон +7+9
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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