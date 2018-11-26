Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні

Погода на сьогодні 26 листопада в Україні

Погода 26 листопада в Україні відзначиться незначною зміною температури повітря та опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 листопада, у понеділок, у більшості областей країни очікується до -1+2, а також дощі. Найтепліше погода буде на Закарпатті та півдні країни – до+5+7.

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На півночі пройде сніг з дощем, температура -1+1, у центрі – дощі і -1+3, а на сході -1+2 з мокрим снігом. У Києві прогнозується сніг з дощем, а температура вдень сягне 0+2.

Детальний прогноз погоди 26 листопада по містах:

Ужгород +5+7

Львів 0+2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0-2

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +7+9

Одеса +6+8

Херсон +7+9

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро -1+1

Запоріжжя +7+9

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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