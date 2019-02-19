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Дощі і сніг: синоптик попередила про погіршення погоди

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Погода в Україні на завтра, 20 лютого - фото 1
Погода в Україні на завтра, 20 лютого

20 лютого в Україні очікується різка зміна погоди, у більшості областей пройдуть опади у вигляді дощу і навіть мокрого снігу.

20 лютого, у середу, суха та сонячна погода відступить перед хмарами та вологістю. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

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"20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, в Україну прийде атмосферний фронт, який прикриє сонце хмарами. Вологість і хмарність притягуть із собою у більшість областей дощі. У Карпатах та на північному сході України ймовірний мокрий сніг. У південній частині та на Сході буде сухо. лише ввечері до Харківщини дійде фронт із опадами", – відзначила вона.

Середня температура повітря коливатиметься на рівні +3+6, найтепліше буде на заході – до +9, а найхолодніше на сході – до 0+3. У Києві 20 лютого пройдуть незначні дощі, а повітря вдень прогріється до +5+7.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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