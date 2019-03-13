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Дощі і сильний вітер: яку погоду очікувати в Україні 14 березня

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Погода на 14 березня в Україні - фото 1
Погода на 14 березня в Україні

14 березня в Україні втримається холодна погода, а кілька областей накриють дощі і посилиться вітер. Детальніший прогноз погоди на завтра читайте далі.

На зміну сонячній погоді прийде хмарність та опади, які захоплять північ, захід на Вінниччину, однак на решті території країни буде сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Вітер завтра буде південного напрямку, 5-10 м/с, на Заході можливі пориви до 15 м/с. Температура повітря становитиме вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень очікується +4+8 градусів, на Одещині, у Чернівецькій області та на Закарпатті до +9+11 градусів", – відзначила вона.

У Києві 14 березня, у четвер, можливі незначні опади, температура вночі знизиться до 0-2, а вдень до +6+8. Також синоптик додала, що вже на вихідних погода значно покращиться.будуть неділя та понеділок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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