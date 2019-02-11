Дощі і сильний вітер: прогноз погоди в Україні 11 лютого

Погода на сьогодні, 11 лютого, в Україні

Погода 11 лютого відзначиться посилення вітру та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом у кількох областях.

11 лютого, у понеділок, в країні очікується доволі тепла погода з сильним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в соцмережі Facebook.

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"Протягом дня очікується +2+5 градусів, на Півдні та на Заході +4+9 градусів, на Сумщині, Харківщині, Луганщині 0+3 градуси. Дощі йтимуть у західних областях України, в Карпатах з мокрим снігом. До вечора понеділка опади доберуться до Вінниччини, Житомирщини, Київщини. На решті території буде поки сухо", – поділилась вона.

У Києві 11 лютого очікується до +2+4 з сильним вітром, а ввечері пройдуть дощі.

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