Дощ зі снігом і тумани: погода в Україні 11 грудня

11 грудня у більшості областей країни очікується погіршення погодних умов.

У вівторок, 11 грудня, частину країни накриють дощі з мокрим снігом та штормовий вітер. Найвідчутніше погіршення погоди буде на півдні та у більшості центральних областей, крім Вінниччини. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця.

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"Решта території України поки що залишиться у вологому туманному повітрі без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, на Півдні +2+5, в Криму до +7 градусів. 12 грудня циклон охопить негодою більшість України, окрім західних областей", – наголосила вона.

У Києві 11 грудня суттєвих опадів не очікується, однак вже 12-13 грудня падатиме мокрий сніг, посилиться вітер, а на дорогах буде ожеледиця. Вночі температура сягне -1, а вдень 0+1.

"Похолодання, яке трохи підсушить дороги та повітря, прийде в Україну орієнтовно з 15 грудня, з суботи. Погода тижня буде вкрай нестабільною, тому не лякайтеся можливих мігреней, стрибків артеріального тиску та іншого фізичного дискомфорту – осінь не хоче відступати, зима хоче вже на трон", – підсумувала синоптик.

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