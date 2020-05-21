Дорослий лось здивував водіїв у США: відео

В мережі не можуть втримати здивування від раптової появи дорослого лося прямісінько посеред вечірньої траси. Впевнена тварина навіть не звернула уваги на машини, а от водії не втримались, щоб не зняти це на камеру.

На профілі EARTH OFFICIAL в соцмережі Instagram часто діляться ефектними та цікавими кадрами з різних куточків світу, однак недавнє відео з Аляски стало справді вірусним. За лічені години допис переглянули майже мільйон осіб! А все через несподівану появу лося.

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"Лось випадково прогулявся посеред дороги в Алясці, а водії сповільнюються і навіть прямують в інший бік, щоб побачити незворушну тварину", – йдеться в описі. Запис вдалось зробити Robert Farris, і тепер він шириться мережею.

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