Дорогущу картину Рембрандта Прапороносець придбав несподіваний покупець

Картину Рембрандта Прапороносець купили у французької гілки сім'ї Ротшильдів Нідерланди для національної колекції. Скільки коштувало таке задоволення?

Сім'я Ротшильдів продала картину Нідерландам за 175 мільйонів євро, причому уряд країни заплатив 150 мільйонів євро, решту внесли Асоціація Рембрандта та Державний музей Нідерландів. Для порівняння, вартість Boeing – 100 мільйонів євро, пише thehistoryblog.

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Родина Ротшильдів мала картину з 1844 року. У 2018 році Ротшильди звернулися до французького уряду із пропозицією купити картину. Франція наклала тимчасову заборону на вивезення картини, щоб дати можливість купити її Лувру. Проте, навіть за відведені на це 30 місяців знаменитий французький музей не зміг зібрати необхідну суму. Державний музей Нідерландів взяв ініціативу до рук.

Прапороносець – одна з найвідоміших картин Рембрандта. Художник написав її у віці 30 років, у 1636 році. В образі прапороносця Рембрандт зобразив себе. Це одна з перших картин, написаних Рембрандтом після відкриття власної майстерні в Амстердамі.

Картину Рембрандта Прапороносець придбав несподіваний покупець

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