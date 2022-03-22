Art Demur – Поруч: слухайте пісню, яка зворушить вас до глибини душі

Співак Art Demur випустив надзвичайно зворушливу пісню "Поруч". Послухайте її, будь ласка, а також не забудьте зателефонувати рідним і близьким. Якщо маєте можливість – обійміть тих, хто поруч. Це дуже важливо зараз.

Виконавець у своїй новій пісні наголосив на тому, наскільки важливо зараз проявляти турботу. Тож композиція "Поруч" – справжній маніфест людяності та доброти. Слухайте його разом з Радіо MAXIMUM!

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"Як ти?" Два слова, чотири літери, проте скільки турботи у цих словах. Зараз важкі для нас часи, між нами сотні кілометрів та багато міст, але ми все одно поруч разом з тими, кого любимо. Ми підтримуємо людей словами, вчинками, думками, музикою та віршами, щоб підняти бойовий дух та показати героїчність нашого народу", – розповів він.

Art Demur – Поруч, слухайте онлайн зворушливу пісню:

Пісню він записав на 8-й день війни. Відеоряд до цієї композиції не менш зворушливий, ніж вона сама. Він покликаний підтримати ЗСУ й усіх, хто зараз боронить землю України.

Art Demur – Поруч, текст і слова пісні

Де ти є? Де ти є?

Напишу тобі зранку

Шо ти там? Шо ти там?

Люблю! Бережи себе

Де ти є? Де ти є?

Подзвони на хвилину

Шо у вас? Їсти є?

Як твоя родина?

Я поруч

Скільки б міст не було між нами

Поруч

Між вогнів і пострілів

Я поруч

Ти пробач, що не можу бути

Поруч

Просто знай, що люблю тебе

Де ти є? Де ти є?

Я досі не вірю

Шо ти там? Шо ти там?

Обіймаю! На зв'язку

Де ти є? Де ти є?

Коли це все скінчиться?

Як у вас? З ким ти є?

Дуже хочу додому

Я поруч

Скільки б міст не було між нами

Поруч

Між вогнів і пострілів

Я поруч

Ти пробач, що не можу бути

Поруч

Просто знай, що люблю тебе

Що люблю тебе

Що люблю тебе

Що люблю тебе

Що люблю

Слухайте пісню "Поруч" і діліться нею в мережі. Нехай якомога більше людей почують цю надзвичайно потрібну в ці непрості часи композицію.

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