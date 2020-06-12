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Коронавірус Карантин

Дорога віза та нові правила: як зміниться туризм на Шрі-Ланці

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Подорож на Шрі-Ланку буде тепер складнішою - фото 1
Подорож на Шрі-Ланку буде тепер складнішою

Шрі-Ланка – ще одна країна, яка визначилася з умовами прийому іноземних туристів після зняття карантинних обмежень. Наскільки привабливим стане відпочинок у цій країні "по-новому", розповіли туроператори напрямку. Спойлер: подорожувати стане дорожче!

Туристичний сезон у цьому році відкривається на Шрі-Ланці 1 серпня. У цей день відкриються три аеропорти країни: міжнародний аеропорт Бандаранаїке, аеропорт Коломбо Ратмалана і аеропорт Маттау Раджапакса Хамбантота на півдні острова.

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Усім іноземним туристам, незалежно від того, подорожують вони групою або індивідуально, потрібно оформлення візи. Віза електронна, оформляється заздалегідь і діє 30 днів з правом продовження до 6 місяців. Отримати документ для в'їзду в країну після прильоту, як було раніше, не вийде. Для отримання візи необхідний стандартний пакет документів: підтвердження про бронювання з готелю, маршрут поїздки, зворотний авіаквиток і медична страховка. Важливо, що готель повинен бути в списку тих, що отримали "санітарний сертифікат".

Вартість оформлення візи 100 доларів США. Нагадаємо, раніше ціни варіювалися від 35 до 40 доларів США у залежності від виду.

Віза обійдеться туристам у 100 доларів - фото 409792
Віза обійдеться туристам у 100 доларів

Після прибуття необхідно надати сертифікат про відсутність коронавірусу. Тестування має бути здійснене не раніше 72 годин до вильоту. В аеропорту всіх ще раз безкоштовно протестують на вірус, а результати покажуть через 4-6 годин. Якщо результати тесту виявляться позитивними, туристів чекає карантин від 14 до 21 днів своїм коштом. Зразкові витрати складуть 100 доларів на день. Якщо щось піде не так, і результати затримаються, можлива позапланова ночівля в одному з готелів 4-5 зірок для очікування цих самих результатів.

Туристи, які приїхали на Шрі-Ланку на понад 10 днів, пройдуть повторну процедуру з виявлення коронавірусу вже в готелі. Мінімальний період перебування на Шрі-Ланці встановлений владою у 5 днів.

Обмежень з пересування всередині острова у туристів немає, але у громадський транспорт іноземців більше не пустять. Принаймні поки що.

Та й таке...

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Джерело: Turizm
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