Дорофєєва у звабливих лосинах підкорила мережу

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася динамічною серією кадрів, позуючи для культового бренду. Шанувальники просто у захваті!

Відома українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим фото.

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Нещодавно знаменитість похвалилася серією незвичайних кадрів, позуючи в довгій толстовці і лосинах. Так, артистка прорекламувала культовий бренд спортивного одягу Adidas, ставши його обличчям в Україні.

"Ще один чарівний день @adidasukraine#alphaedge4d", – поділилася емоціями Дорофєєва. Фоловери у свою чергу не пройшли повз: "Як можна так гарно виходити на фотках?", "Яка класснюча, живі фотки завжди крутіші за будь-яку офигенну фотосесію, "Ще одні чарівні фотки", "Надя ти така красива, "Як гарно!", "Дорофєєва, ти просто вогонь".

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