Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Дорофєєва у звабливих лосинах підкорила мережу

  • 6
Зваблива Надя Дорофєєва - фото 1
Зваблива Надя Дорофєєва / instagram

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася динамічною серією кадрів, позуючи для культового бренду. Шанувальники просто у захваті!

Відома українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим фото.

І ще: Время и Стекло – VISLOVO: слухайте новий драйвовий альбом гурту 2019

Нещодавно знаменитість похвалилася серією незвичайних кадрів, позуючи в довгій толстовці і лосинах. Так, артистка прорекламувала культовий бренд спортивного одягу Adidas, ставши його обличчям в Україні.

"Ще один чарівний день @adidasukraine#alphaedge4d", – поділилася емоціями Дорофєєва. Фоловери у свою чергу не пройшли повз: "Як можна так гарно виходити на фотках?", "Яка класснюча, живі фотки завжди крутіші за будь-яку офигенну фотосесію, "Ще одні чарівні фотки", "Надя ти така красива, "Як гарно!", "Дорофєєва, ти просто вогонь".

Читайте також: Лише у футболці: Надя Дорофєєва вразила ефектним образом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 1696
ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
  • Вчора, 15:30
  • 306
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1602665
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Надя Дорофєєва