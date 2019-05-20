Дорофєєва у коротеньких шортиках спокусила мережу

Співачка Надя Дорофєєва захопила новим сексуальним образом, а фанати залишилися в захваті.

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва потішила фанатів в Instagram новим фото.

І ще: Дорофєєва захопила мережу сексуальним образом

Нещодавно знаменитість похвалилася розкішним кадром з дня народження найкращого друга, виконавця Позитива, якому 19 травня виповнилося 30 років. Так, артистка позувала на неоновій вечірці, сидячи на столі і примірявши досить відверте вбрання: коротенькі джинсові шорти, білу майку з глибоким декольте і курточку.

"Neon birthday party @positiff (Неонова вечірка)", – лаконічно підписала Дорофєєва. Фоловери ж почали коментувати: "Нереальна фігура, а одяг який", "Особливо цей неон відображається на ногах і на шортиках", "Занадто красива", "Ну все, у мене передозування від краси! Надя, і не соромно?! До чого людей доводиш", "Нереальна", "Неземна краса".

Читайте також: Надя Дорофєєва розбурхала мережу оголеним тілом