Дорофєєва і Дантес зачарували романтичним знімком

Надя Дорофєєва поділилася зворушливим кадром з Володимиром Дантесом, а фанати засипали їх компліментами.

Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом. Нещодавно знаменитість похвалилася романтичним кадром, вирушивши у довгоочікувану відпустку разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями, вибравши для відпочинку казкову Домінікану.

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Так, артистка з коханим позувала на тлі хвиль і блакитного океану під високими пальмами, засвітивши при цьому ідеальну фігуру в бікіні.

"Рай", – лаконічно підписала Дарофєєва. Фоловери залишилися в захваті: Ви такі милі", "Ці пальми створені для таких приголомшливих фотографій", "Найкращі", "Побільше б фоток з Вовою".

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