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DOROFEEVA – a tebe: слухайте нову зухвалу пісню співачки

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва випустила нову пісню. Трек отримав назву "a tebe..." і увійде в перший мініальбом молодої артистки "dofamin", який побачить світ вже 19 березня. Слухайте нові хіти на Радіо МАКСИМУМ!

Аудіо представлено на офіційному YouTube-каналі артистки. За словами Дорофєєвої, ця композиція – музична сторі, що відкриває міні-альбом dofamin.

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"Я писала" a tebe...", дістаючи з пам'яті найяскравіші моменти свого життя. Ця історія знайома практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він ні, ти закохана по вуха, а йому... pohui. Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому "так", – коментує Дорофєєва новий трек.

DOROFEEVA – a tebe... слухати пісню онлайн:

Текст пісні DOROFEEVA – a tebe...

Да да (до утра)

Могло быть лучше
Но я так решила
На всякий случай тебе запретила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня мой танец твоя награда

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитал мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитай мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)

О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох*й
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох*й

Могло быть лучше
Но я так решила
Свою ошибку опять повторила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня я снова виновата

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитай мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитал мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)

О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох*й
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох*й

А тебе ...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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