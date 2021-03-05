DOROFEEVA – a tebe: слухайте нову зухвалу пісню співачки

Надя Дорофєєва випустила нову пісню. Трек отримав назву "a tebe..." і увійде в перший мініальбом молодої артистки "dofamin", який побачить світ вже 19 березня. Слухайте нові хіти на Радіо МАКСИМУМ!

Аудіо представлено на офіційному YouTube-каналі артистки. За словами Дорофєєвої, ця композиція – музична сторі, що відкриває міні-альбом dofamin.

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"Я писала" a tebe...", дістаючи з пам'яті найяскравіші моменти свого життя. Ця історія знайома практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він ні, ти закохана по вуха, а йому... pohui. Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому "так", – коментує Дорофєєва новий трек.

DOROFEEVA – a tebe... слухати пісню онлайн:

Текст пісні DOROFEEVA – a tebe...

Да да (до утра)

Могло быть лучше

Но я так решила

На всякий случай тебе запретила

Смотреть так грязно не надо

Сегодня мой танец твоя награда

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)

Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)

Перечитал мои мысли они все (все все)

О тебе, о тебе (о тебе)

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)

Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)

Перечитай мои мысли они все (все все)

О тебе, о тебе (о тебе)

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе пох*й

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе пох*й

Могло быть лучше

Но я так решила

Свою ошибку опять повторила

Смотреть так грязно не надо

Сегодня я снова виновата

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)

Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)

Перечитай мои мысли они все (все все)

О тебе, о тебе (о тебе)

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)

Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)

Перечитал мои мысли они все (все все)

О тебе, о тебе (о тебе)

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе пох*й

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе пох*й

А тебе ...

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