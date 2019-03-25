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Дора-мандрівниця: з'явився трейлер екранізації відомого мультсеріалу

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Дора-мандрівниця - трейлер фільму - фото 1
Дора-мандрівниця - трейлер фільму / film

Нещодавно з'явилася інформація про те, що американський мультсеріал "Дора-мандрівниця" стане фільмом. Про адаптацію мультика розповів голлівудський продюсер Майкл Бей. А тепер в мережі з'явився трейлер екранізації популярного мультиплікаційного серіалу.

Зазначається, що новий фільм отримав назву "Дора і Загублене місто". За сюжетом, Дора провела все життя, подорожуючи з батьками по джунглях. Дівчинка підросла і її відправляють в місто – в старшу школу, де все для неї в новинку. Батьки дівчини пропадають і Дора разом зі своїм другом Дієго та мавпочкою на прізвисько Черевичок відправляється на пошуки сім'ї і загубленого золотого міста.

І ще: Одного разу в Голлівуді: вийшов перший трейлер фільму з Ді Капріо і Піттом

Прем'єра фільму "Дора і Загублене місто" призначена на 15 серпня.

Дивитися онлайн трейлер фільму Дора і Загублене місто:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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