"Допоможіть мені!": Злата Огнєвіч показала чоловіка, який переслідує її понад три роки

У Злати Огнєвіч з'явився неадекватний "шанувальник", який її переслідує та погрожує вбити виконавицю, якщо та ще раз з'явиться на телебаченні. Огнєвіч зізналася, що це триває вже три роки.

На своїй сторінці в інстаграмі зірка виклала відео, на якому неадекватний чоловік переслідує її на авто та висловлює безліч погроз.

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"Якщо я ще раз побачу тебе по телевізору, я тебе завалю нах*й, зрозуміла? Я тобі серйозно говорю. Ти чудовисько, нісенітницею займаєшся". Коли Злата каже, що передасть у поліцію інформацію про нього, він відповідає, що йому байдуже: "Я більше не можу мовчати! Це відео рекомендую дивитися до кінця. Обережно!".

Варто зазначити, що Злата вже розповідала про цю людину і говорила про те, що їй ніхто не може допомогти з нею впоратися. Крім того, співачка звернулася до президента Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка за допомогою.

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