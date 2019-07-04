Допоможи Україні вступити в ЄС: патріотична гра підірвала мережу

У мережі набирає популярність онлайн-гра про те, як Україні потрапити в ЄС і НАТО, попри підлості недоброзичливців. Ми знайшли відмінний спосіб, як тобі вбити 5 хвилин вільного часу. Проходь гру!

Головним героєм виступає глава партії "Європейська солідарність" та експрезидент України Петро Порошенко. Всього тобі належить пройти 10 рівнів. І на кожному з них чекають "перешкоди" у вигляді проросійських українських політиків. Чим вищий рівень, тим він складніше, а відповідно і перешкод більше.

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Пройти гру ти може тут!

Ось декілька спойлерів:

Офіцер і волонтер Мирослав Гай написав на своїй сторінці у Twitter: "Я ледь пройшов. Весела гра, яка змушує задуматися".

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