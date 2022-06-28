Допомога у липні для переселенців: оновлений перелік територій для ВПО

Наказом Мінреінтеграції затвердили оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Це перелік не є фіксованим документом, тож він регулярно актуалізується. Читайте далі та дізнайтеся про актуальне оновлення на липень!

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України​ затвердило оновлений перелік територій, переселенцям із яких виплачуватимуть допомогу.

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Повний перелік територій можна переглянути за ЦИМ посиланням та на ЦІЙ мапі.

Переселенці з цих територій повинні отримати статут ВПО, який можна оформити через "Дію", щоб отримувати щомісяця по 2 000 гривень допомоги від держави для дорослого, і 3 000 гривень для дитини. До цього переліку територій додають:

території, що є тимчасово окупованими

території, що перебувають в оточенні (блокуванні)

території, на яких тривають активні бойові дії

Станом на 11 червня 2022 року в оновлений перелік внесли 300 громад з 8 областей:

Дніпропетровської (7 громад)

Донецької (66 громад)

Запорізької (51 громади)

Луганської (37 громад)

Миколаївської (23 громади)

Харківської (51 громада)

Херсонської (49 громад)

Сумської (15 громад)

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