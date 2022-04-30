Допомагають знешкоджувати ворога: скільки українців скористалися чатботом єВорог

Українці продовжують повідомляти про позиції росіян у єВорог

Українці дивовижні. А ще вони з величезним задоволенням користуються чатботом єВорог, щоб сповіщати про позиції ворогів. Усе для того, щоб наші ЗСУ знищували окупантів.

Як розповідають у Мінцифри, уже 277 тисяч українців допомогли знищувати окупантів. Стільки наших земляків відправляли повідомлення про позиції російських загарбників у чатботі єВорог.

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Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вдалося знешкодити 23 200 окупантів.

Вдячні кожному, хто надсилає повідомлення про геолокацію та пересування окупантів і ворожої техніки в чатбот. Продовжуйте це робити й далі, – кажуть у Мінцифри.

У Мінцифри нагадали, що в чатбот єВорог необхідно надсилати фото та відео, кількість ворожої техніки, дії окупантів, а також їхнє переміщення.

Команда, яка працює над чатботом, цілодобово приймає повідомлення. Усе для того, щоб оперативно передавати інформацію військовим.

Пам'ятайте, перш ніж знімати окупантів, переконайтеся, що вам нічого не загрожує. А після того, як надішлете кадри в єВорог, – не забудьте видалити повідомлення та фото/відео з телефона. Безпека понад усе, – закликають у міністерстві.

Внесок кожного у протистояння російським загарбникам зараз надзвичайно цінний. Тож, якщо маєте можливість допомогти протистояти окупантам – зробіть це.

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