Допитливі американці знайшли локації зі шпалер Apple

Ентузіасти знайшли місця, де робили фото для шпалер для MacOS

З виходом нової версії операційної системи macOS компанія Apple представляє шпалери, які встановлюються за замовчуванням. Фанати бренду вирішили повторити всі знімки, відправившись в ті самі місця, де побували фотографи Apple.

Спочатку чоловіки запаслися величезною кількістю води та вирушили в найгарячішу точку Каліфорнії, знамениту пустелю Мохаве, на честь якої назвали актуальну версію операційної системи macOS Mojave. Температура у понад 50 °C не зупинила ентузіастів.

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Витративши добу на пошуки потрібного бархану, на світанку наступного дня їм все ж вдалося знайти той самий природний насип. Підібравши правильний ракурс, мандрівники зробили потрібний знімок.

Наступною точкою стали Алабама Хіллс – пагорби, розташовані поблизу східного схилу Сьєрра-Невада. Знімок з цієї місцевості використовується для шпалер в операційній системі macOS Sierra.

Потім були пошуки локації для зйомки шпалер з High Sierra, El Capitan, Yosemite. Під час подорожі фанатам вдалося успішно відобразити "обличчя" усіх п'яти операційних систем. Відмінності між знімками лише в тому, що мандрівники робили їх не в ту же пору року.

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