Don't call me angel: Майлі Сайрус, Лана Дель Рей та Аріана Гранде випустили спільний кліп

Співачки Аріана Гранде, Майлі Сайрус і Лана Дель Рей випустили кліп на пісню "Donʼt Call Me Angel", яка стала саундтреком до нової частини шпигунського бойовика "Ангели Чарлі". Зацініть ефектне відео!

У кліпі на пісню "Donʼt Call Me Angel" зірки приміряють образи ангелів: за плечима у них з'являються крила, але це тільки прикриття. Аріана Гранде не випускає з рук рацію і стежить за вертольотами, Майлі Сайрус боксує, а Лана Дель Рей вправляється в метанні ножів. Режисером відео стала Ханна Люкс Девіс, яка вже співпрацювала зі співачками.

Дивитись онлайн кліп Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey – Don't Call Me Angel:

Це цікаво: Вийшов трейлер нового фільму Ангели Чарлі з Крістен Стюарт

Ця спільна пісня знаменитостей стала офіційним саундтреком нового фільму Ангели Чарлі. Продовження телешоу і серії фільмів про співробітниць детективного агентства Чарлі Таунсенда вийде вже 14 листопада 2019. У новій частині головних героїнь зіграли Крістен Стюарт, Наомі Скотт і Елла Балинських. Картину зняла Елізабет Бенкс.

Майлі Сайрус

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