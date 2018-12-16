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Донька Шварценеггера закрутила роман із відомим актором

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Кріс Претт опублікував чарівні знімки з Кетрін Шварценеггер - фото 1
Кріс Претт опублікував чарівні знімки з Кетрін Шварценеггер / Glamour

29-річна дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін закрутила роман із голлівудським актором Крісом Преттом.

Про роман Кріса Претта і Кетрін Шварценеггер подейкували ще в червні 2018 року. Тоді пара засвітилася на романтичному побаченні в парку. Однак після публікації фото в світових ЗМІ, закохані не прокоментували свої стосунки.

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Тепер Кріс Претт опублікував чарівні знімки з Кетрін. На фото видно, як пара весело проводить час в компанії 6-річного сина актора від першого шлюбу. Кетрін знайшла спільну мову з маленьким Джеком.

"З Днем народження! Твоя усмішка наповнює світлом кімнату. Я ціную час, який ми проводимо разом. Радий, що Бог привів тебе в моє життя. Вдячний за сміх, поцілунки, розмови, прогулянки, любов і турботу", – зворушливо написав Кріс.

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