71-річний Шварценеггер здивував зовнішнім виглядом

Культовий актор Арнольд Шварценеггер пообіцяв зробити все для реалізації Паризької угоди на конференції ООН у Польщі.

У польському місті Катовіце відкрилася конференція ООН зі зміни клімату. У ній взяв участь Арнольд Шварценеггер.

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Актор постав у класичному чорному костюмі, блакитній сорочці і чорних туфлях. Несподіваним стал вибір актором краватки – вона був смарагдового кольору. Арнольд виступив з промовою перед учасниками конференції, обговоривши способи реалізації положень Паризької кліматичної угоди, прийнятої в 2015 році.

А нещодавно Шварценеггер став хедлайнером бізнес-форуму в Києві. Перед публікою він з'явився в стильному образі: синьому піджаку, чорному поло, темних джинсах і туфлях.

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