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Анджеліна Джолі розповіла, як привчити дітей до фемінізму

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Анджеліна Джолі вважає, що жінки завжди брали на себе багато ролей - фото 1
Анджеліна Джолі вважає, що жінки завжди брали на себе багато ролей / gettyimages

Актриса і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі дала інтерв'ю австралійському Vogue.

У розмові вона згадала про жіночність і фемінізм, обговорила питання рівності та боротьби жінок за свої права і розповіла про жінок, які надихають її найбільше.

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"Жінки завжди брали на себе багато ролей. І ми готові прийняти набагато більше. Це в нашій природі. Але при цьому важливо пам'ятати про себе самих".

"Немає нічого прекраснішого, ніж бути повністю собою, ні в чому себе не стримувати. Ми все це помічаємо: жінка з красою в душі не здатна бути кимось, крім як собою справжньою".

Анджеліну Джолі надихають сильні жінки - фото 270084
Анджеліну Джолі надихають сильні жінки / gettyimages

"Те, що жіночність в'яне після 40 років, - неправда. Мудрість, розуміння, ясність думки - все, що приходить з віком, - такі ж прекрасні і жіночні якості. Мені хочеться думати, що з віком всі стають тільки кращими: і чоловіки, і жінки".

"Найбільше мене надихають жінки-біженки, які борються за правові зміни в своїх країнах. Це ті жінки, про яких ми рідко читаємо. Співпрацюючи з ООН і НАТО, я намагаюся привернути увагу до їхньої боротьби і розповісти про закони, які підтримують зловживання, несправедливість і нерівність. Все це необхідно змінити ".

"Рівність не означає, що ми всі однакові. Йдеться про свободу власного вибору. Про свободу жити повним життям не за кошти чоловіків, а разом з чоловіками. Треба не принижувати один одного, а піднімати. Мені здається, немає слів, щоб передати, наскільки ми потребуємо інших людей в нашому житті, щоб відчувати себе сильнішими, рішучішими, кращими".

"Вчити дітей фемінізму найкраще, розповідаючи про сильних жінок, а також вивчаючи минуле, щоб прийти до розуміння того, для чого потрібно боротися за свободу, що потрібно захищати і скільки жінок в інших країнах живуть невільними. Серед людей, якими цікавляться мої діти, більше жінок, які пережили конфлікт. Вони - жінки, але визначає їх не це, а те, які вони сильні".

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Джерело: Vogue
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