Донька Брюса Вілліса і Демі Мур позувала оголеною

Старша дочка голлівудських акторів Брюса Вілліса і Демі Мур Румер поділилася відвертим знімком з шанувальниками. Зірка показала ідеальний животик.

На своїй сторінці в Instagram дочка зіркового експодружжя опублікувала фотографію, на якій постала повністю оголена з помаранчевим рушником на голові.

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32-річна актриса позувала перед дзеркалом, прикривши пікантні місця листям вазона. Зірка засвітила плоский животик. "Ласкаво просимо в джунглі", – прокоментувала знаменитість свій знімок. Користувачі не стримали емоцій і висловили своє захоплення відвертим фото в коментарях.

"Ти красуня", "Вау! Час для фантазій", "Натуральна краса", "Яка ти спокуслива!".

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