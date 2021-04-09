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Донька Брюса Вілліса і Демі Мур позувала оголеною
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Старша дочка голлівудських акторів Брюса Вілліса і Демі Мур Румер поділилася відвертим знімком з шанувальниками. Зірка показала ідеальний животик.
На своїй сторінці в Instagram дочка зіркового експодружжя опублікувала фотографію, на якій постала повністю оголена з помаранчевим рушником на голові.
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32-річна актриса позувала перед дзеркалом, прикривши пікантні місця листям вазона. Зірка засвітила плоский животик. "Ласкаво просимо в джунглі", – прокоментувала знаменитість свій знімок. Користувачі не стримали емоцій і висловили своє захоплення відвертим фото в коментарях.
"Ти красуня", "Вау! Час для фантазій", "Натуральна краса", "Яка ти спокуслива!".
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