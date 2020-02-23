Дональд Трамп опублікував "боллівудське" відео з собою в головній ролі

Президент США Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в Twitter кумедний ролик в стилі боллівудського кіно. У жартівливому відео американський лідер перемагає супротивника з демократичної партії та пожинає лаври героя.

Так, у ролику Дональд Трамп виступає в образі головного героя індійського фільму Бахубалі: Народження легенди. За сюжетом, американський президент перемагає супротивника з демократичної партії та пожинає лаври переможця.

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У відео також показані його дружина Меланія, дочка Іванка з чоловіком Джаредом Кушнером, а також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з дружиною в образах персонажів фільму.

У коментарі до ролика йдеться, що він приурочений до офіційного візиту Трампа в Індію, який пройде з 24 по 25 лютого.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

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