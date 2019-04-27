Американець жбурнув свій смартфон у Дональда Трампа: відеофакт

У Індіанаполісі перед початком виступу з трибуни у президента США Дональда Трампа з натовпу кинули мобільний телефон. Відео опублікували у Twitter.

Інцидент стався на з'їзді Національної стрілецької асоціації Америки. Очевидці зняли на відео, як в сторону Трампа полетів з натовпу глядачів смартфон. Однак гаджет не попав в президента і приземлився на сцені досить далеко від нього.

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#BREAKING: A phone was thrown at @realDonaldTrump during his introduction at the @NRA convention.



The individual was swiftly arrested and the President continued with no problem. pic.twitter.com/EDcHwNgQl7 — Bradley Brewer (@realBradBrewer) 26 квітня 2019 р.

У Секретній службі США повідомили пресі, що порушник був оперативно вичислений і видалений з заходу. За попередніми даними, метальником телефону став 31-річний чоловік на ім'я Вільям Роуз, що перебував під впливом наркотиків і алкоголю.

До смартфона, який прилетів на сцену, був прив'язаний обліковий запис Роуза, але той став заперечувати свою причетність, заявивши, що гаджет був у нього вкрадений. Тепер фахівці мають намір перевірити стан психічного здоров'я чоловіка, а також з'ясувати, що стояло за настільки невдалим кидком – реальна спроба замаху чи лише його імітація.

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