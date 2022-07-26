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Домашнє італійське морозиво: швидкий рецепт десерту семіфредо від шеф-кухаря
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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з підписниками кулінарним секретом, як приготувати італійський десерт семіфредо, який нагадує домашній пломбір. Спробуйте і ви таке морозиво!
Цей легкий літній рецепт має головну перевагу – таке натуральне морозиво можна довго зберігати у морозильній камері. Зазвичай домашні морозива швидко втрачають текстуру під тривалою дією холоду, але не ця смакота!
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Інгредієнти на форму 1,5 л:
- 7 жовтків
- 100 г цукру
- 20 г коньяку
- 350 г вершків 30-35% жирності
- додатково можна використовувати свіжі ягоди, горіхи, шоколад
Рецепт домашнього морозива семіфредо:
- У миску додайте цукор та жовтки. Перемішайте вінчиком та поставте на водяну баню на середній вогонь та інтенсивно помішуйте.
- Якщо є термометр, нагрівайте до 80℃. Обережно, щоб жовтки не згорнулись. Якщо немає термометра, доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати, наче збиваєте.
- Наприкінці додайте трохи коньяку. Ще трохи прогрійте суміш. Можна і без коньяку.
- Готову суміш відставте трохи охолонути, накривши харчовою плівкою.
- Окремо збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для найкращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години. Так вони будуть найстабільніші при збиванні.
- Далі акуратно вінчиком чи кондитерською лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками.
- Форму для морозива застеліть одноразовою плівкою. Перелийте суміш та відправте у морозилку на 6-8 годин або на ніч.
- За бажанням можете подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками.
До теми: Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
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