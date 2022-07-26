Домашнє італійське морозиво: швидкий рецепт десерту семіфредо від шеф-кухаря

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з підписниками кулінарним секретом, як приготувати італійський десерт семіфредо, який нагадує домашній пломбір. Спробуйте і ви таке морозиво!

Цей легкий літній рецепт має головну перевагу – таке натуральне морозиво можна довго зберігати у морозильній камері. Зазвичай домашні морозива швидко втрачають текстуру під тривалою дією холоду, але не ця смакота!

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Інгредієнти на форму 1,5 л:

7 жовтків

100 г цукру

20 г коньяку

350 г вершків 30-35% жирності

додатково можна використовувати свіжі ягоди, горіхи, шоколад

Рецепт домашнього морозива семіфредо:

У миску додайте цукор та жовтки. Перемішайте вінчиком та поставте на водяну баню на середній вогонь та інтенсивно помішуйте. Якщо є термометр, нагрівайте до 80℃. Обережно, щоб жовтки не згорнулись. Якщо немає термометра, доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати, наче збиваєте. Наприкінці додайте трохи коньяку. Ще трохи прогрійте суміш. Можна і без коньяку. Готову суміш відставте трохи охолонути, накривши харчовою плівкою. Окремо збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для найкращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години. Так вони будуть найстабільніші при збиванні. Далі акуратно вінчиком чи кондитерською лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками. Форму для морозива застеліть одноразовою плівкою. Перелийте суміш та відправте у морозилку на 6-8 годин або на ніч. За бажанням можете подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками.

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