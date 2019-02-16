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Домашня Nutella: як зробити шоколадну пасту вдома

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Як зробити шоколадну пасту вдома - фото 1
Як зробити шоколадну пасту вдома / eat-me

Як приготувати домашню Нутеллу швидко і смачно. Ніяких секретів немає, просто дотримуйтеся інструкції і у вас вийде чудовий крем.

Таку шоколадну пасту можна використовувати як крем для тортів, як намазки на крекер або тост. Смачно, просто і бюджетно.

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Продукти:

  • Молоко 1 л
  • Вершкове масло 100 г
  • Какао 3 ст. л.
  • Борошно 75 г
  • Горіхи волоські 100 г
  • Цукор 250 мл

Як приготувати домашню Нутеллу:

  1. Добре подрібнюємо волоські горіхи. Борошно обсмажуємо на сухій сковороді до рожевого кольору.
  2. Змішуємо цукор, какао і борошно, додаємо гаряче молоко і перемішуємо. Відправляємо до маси волоські горіхи і вершкове масло.
  3. Відправляємо масу на вогонь і доводимо до загустіння безперервно помішуючи. Остигаючи, маса стає густішою.

Як зробити шоколадну пасту вдома: відео онлайн

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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