Домашня Nutella: як зробити шоколадну пасту вдома

Як приготувати домашню Нутеллу швидко і смачно. Ніяких секретів немає, просто дотримуйтеся інструкції і у вас вийде чудовий крем.

Таку шоколадну пасту можна використовувати як крем для тортів, як намазки на крекер або тост. Смачно, просто і бюджетно.

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Продукти:

Молоко 1 л

Вершкове масло 100 г

Какао 3 ст. л.

Борошно 75 г

Горіхи волоські 100 г

Цукор 250 мл

Як приготувати домашню Нутеллу:

Добре подрібнюємо волоські горіхи. Борошно обсмажуємо на сухій сковороді до рожевого кольору. Змішуємо цукор, какао і борошно, додаємо гаряче молоко і перемішуємо. Відправляємо до маси волоські горіхи і вершкове масло. Відправляємо масу на вогонь і доводимо до загустіння безперервно помішуючи. Остигаючи, маса стає густішою.

Як зробити шоколадну пасту вдома: відео онлайн

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