Домашня нутелла: простий рецепт, що не забере багато часу

Приготуйте популярну солодку пасту вдома, щоб вона була і смачна, і корисна! Такою намазкою можна не лише задовольнити свого внутрішнього ласуна, а й додавати до повноцінних страв. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати домашню нутеллу!

Платформа "Бережи себе" опублікувала актуальний рецепт на випадок, якщо вам захочеться спробувати солоденьку, а саме нутеллу, проте ви дбаєте про те, щоб вона була частиною правильного та збалансованого раціону.

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Шоколадна паста може бути не тільки смачною, а й корисною! Ділимось з тобою рецептом домашньої нутелли від медичної журналістки та авторки "Бережи себе" Наталії Бушковської. Таку смакоту можна мастити на хліб, додавати до йогурту та кисломолочного сиру, використовувати як начинку для пончиків або рогаликів. Або навіть їсти ложкою за переглядом захопливого серіалу", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

1 стакан ліщини (бажано, без шкірки)

10 великих фініків (без кісточок)

2 ст.л. води

2 ст.л. якісного не солодкого какао

Пакетик ванільного цукру

Дрібка солі

Мигдальне молоко для кремової текстури та смаку. Але можеш використати інше молоко, яке тобі до вподоби

Рецепт:

Підсмаж ліщину в духовці або на сухій пательні протягом 15 хвилин. З горіхів виділяться олії, завдяки чому текстура нутелли буде більш кремовою. Ретельно подрібни горіхи в блендері до стану пасти. Спочатку горіхи будуть схожі на крихту, але запасись терпінням – і все вийде! Воду та фініки ретельно перемішай у блендері до однорідної консистенції. Фініки можна заздалегідь замочити у воді. Змішай разом фініки, какао, горіхову пасту, ванільну есенцію (цукор), сіль та молоко. Молоко додавай потроху, щоб вийшла саме та консистенція, яка нагадує нутеллу. Експериментуй зі спеціями – тут чудово смакуватиме кориця та/або імбир.

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