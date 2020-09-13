Домашній улюбленець: створено зменшену копію робопса Spot від Boston Dynamics

Знаменитий робопес Spot від Boston Dynamics уже надійшов у вільний продаж. На жаль, купити незвичайного робота вдасться не всім охочим, адже його вартість становить $ 74 500. Невеликий же стартап розробив зменшену версію "розумного" собаки, пропонуючи її за значно доступнішою ціною.

Над роботизованим собакою Bittle працювала невелика компанія Petoi. Улюбленець легко вміщається на долоні, що дозволило зробити його значно доступнішим, ніж повнорозмірна версія від Boston Dynamics. Виробник уточнює, що пристрій отримає велику кількість розширень, що дозволяють не тільки поліпшити й без того просунутий механізм, але і зробити його унікальним.

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"Bittle – крихітний, але потужний робот, який може робити трюки, як справжні тварини. Ми доопрацювали кожну деталь, щоб дати маневреність роботу-вихованцеві розміром з долоню. Ви можете оживити Bittle, зібравши його і завантаживши наші демонстраційні коди з GitHub. Ви також можете навчити його", – повідомляють розробники.

Крихітний робот отримає повністю відкритий код, що дасть можливість поекспериментувати тисячам ентузіастів. Перші відвантаження заплановані на кінець 2020 року. Всім, хто захоче купити мініатюрного чотириногого друга, пропонується підтримати проєкт на Kickstarter, де він вже зібрав потрібну суму для початку виробництва.

Коштує такий робот $ 225, що у 330 разів менше, ніж просять за робопса Boston Dynamics.

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