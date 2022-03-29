Домашні тренування та правильне харчування: додаток BetterMe став безплатним для українців

Чимало компаній не тільки покидають Росію, а й підтримують українців. До списку останніх приєднався і додаток "BetterMe: Тренер здоров'я", який тепер безплатний для всіх громадян України.

Компанія BetterMe долучилась до підтримки України, зробивши свої додатки доступними для українців без оплати. Тож застосунок BetterMe: Health Coaching для підтримки фізичного здоров'я та застосунок BetterMe: Mental Health для психічного здоров'я надають всі свої можливості охочим потурбуватись про себе, пише Радіо MAXIMUM.

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Основні функції додатків, включно з тренуваннями та планами харчування, абсолютно безплатні, але це ще не всі приємні новини від компанії.

BetterMe: Health Coaching

"Усі ми знайомі із почуттями тривоги й страху. Особливо зараз, коли стабільність перестала бути нормою і кожен день дає новий привід для хвилювань. Але навіть у такі скрутні часи, варто пам’ятати про найбільш незахищених. Для дітей, ігри – це найкраща пігулка проти стресу. Саме тому ми додали корисну руханку для дітлахів 3-10 років за матеріалами МОН України", – поділились розробники.

Завантажити додаток BetterMe: Health Coaching для гаджетів на Android та для iOS.

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