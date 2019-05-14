Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019

Долина нарцисів – розцвіла! Дивовижні фото, які переконають вас їхати у Карпати

  • 53
Нарцис вузьколистий - фото 1
Нарцис вузьколистий / Клуб "Едельвейс"

У Карпатському біосферному заповіднику розцвіла Долина нарцисів, яка розташована в урочищі Кіреші поблизу закарпатського міста Хуст. Дивіться фото цієї краси, а ще краще – вирушайте в гори та насолоджуйтеся краєвидами на власні очі!

Долина нарцисів є одним із найбільших у Європі осередків нарцису вузьколистого. Цей вид рослин є високогірним, тож він росте, як правило, на висоті 1100-2060 метрів над рівнем моря. Однак на Закарпатті склалася унікальна ситуація: Долина розташована всього 180-200 метрів над рівнем моря!

Це цікаво: Чим здивувало дослідження чорнобильського лісу

Масове цвітіння у Долині нарцисів через погодні умови цьогоріч почалося трохи пізніше, ніж зазвичай, однак насолодитися красою можна буде ще близько двох тижнів.

Поспішайте, аби побачити це на власні очі!

Нарцис вузьколистий - фото 327418
Нарцис вузьколистий / Сергій Гудак
Цвітіння нарцисів - фото 327419
Цвітіння нарцисів / Сергій Гудак
Долина нарцисів розцвіла! - фото 327421
Долина нарцисів розцвіла! / Сергій Гудак
Долина нарцисів – розцвіла! Дивовижні фото, які переконають вас їхати у Карпати - фото 327424

Це місце в Карпатах вже стало популярним туристичним об'єктом, тож помилуватися нарцисами приїжджають не тільки українці, а й іноземці.

Долина нарцисів – розцвіла! Дивовижні фото, які переконають вас їхати у Карпати - фото 327426
Долина нарцисів – розцвіла! Дивовижні фото, які переконають вас їхати у Карпати - фото 327427
Долина нарцисів – розцвіла! Дивовижні фото, які переконають вас їхати у Карпати - фото 327426

Читайте також: Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+)
  • 12 травня, 17:25
  • 892
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1095
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1464328
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Фото Подорожі Україною