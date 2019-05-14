Долина нарцисів – розцвіла! Дивовижні фото, які переконають вас їхати у Карпати

У Карпатському біосферному заповіднику розцвіла Долина нарцисів, яка розташована в урочищі Кіреші поблизу закарпатського міста Хуст. Дивіться фото цієї краси, а ще краще – вирушайте в гори та насолоджуйтеся краєвидами на власні очі!

Долина нарцисів є одним із найбільших у Європі осередків нарцису вузьколистого. Цей вид рослин є високогірним, тож він росте, як правило, на висоті 1100-2060 метрів над рівнем моря. Однак на Закарпатті склалася унікальна ситуація: Долина розташована всього 180-200 метрів над рівнем моря!

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Масове цвітіння у Долині нарцисів через погодні умови цьогоріч почалося трохи пізніше, ніж зазвичай, однак насолодитися красою можна буде ще близько двох тижнів.

Поспішайте, аби побачити це на власні очі!

Нарцис вузьколистий / Сергій Гудак

Цвітіння нарцисів / Сергій Гудак

Долина нарцисів розцвіла! / Сергій Гудак

Це місце в Карпатах вже стало популярним туристичним об'єктом, тож помилуватися нарцисами приїжджають не тільки українці, а й іноземці.

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