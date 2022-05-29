Документальний фільм "Маріуполіс 2" отримав спеціальну відзнаку у Каннах

У Каннах нагородили кінострічку про Маріуполь – "Маріуполіс 2". Автор фільму – литовський документаліст Мантас Квадеравічюс, якого вбили російські окупанти. Читайте далі та дізнайтеся детальну інформацію!

Під час 75-го Каннського фестивалю, журі премії за документальні фільми "Золоте око" віддали спеціальну нагороду фільму "Маріуполіс 2".

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"Спеціальний приз журі отримала стрічка "Маріуполіс 2", знята Мантасом Кведаравічусом. Цей фільм абсолютно неможливо ні з чим порівнювати, він гостро виділявся, ніби лежав на окремій полиці; бив під дих до чорноти в очах. А знаючи також усе, що лишилося за кадром... Литовський режисер Кведаравічус приїхав до Маріуполя в березні, знімав там цивільних, жив з ними, але зрештою потрапив у полон, його катували та вбили. Кохана Мантаса змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Друзі, колеги делікатно склали докупи відзняті кадри й зробили з цього фільм. Останній фільм Мантаса" – розповіла українська режисерка Ірина Цілик.

Документальна стрічка "Маріуполіс 2" – це життя Маріуполя і маріупольців після повномасштабного вторгнення росії. Самого документаліста Мантаса Кведаравічуса вибили російські окупанти у Маріуполі у квітні. Його наречена Ганна Білоброва знайшла тіло коханого і матеріал, який він знімав. Сама вона закінчила цей фільм, який представили у Каннах за два тижні до початку кінофестивалю.

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