Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Документальний фільм "Маріуполіс 2" отримав спеціальну відзнаку у Каннах

  • 42
Документальний фільм "Маріуполіс 2" отримав спеціальну відзнаку у Каннах - фото 1

У Каннах нагородили кінострічку про Маріуполь – "Маріуполіс 2". Автор фільму – литовський документаліст Мантас Квадеравічюс, якого вбили російські окупанти. Читайте далі та дізнайтеся детальну інформацію!

Під час 75-го Каннського фестивалю, журі премії за документальні фільми "Золоте око" віддали спеціальну нагороду фільму "Маріуполіс 2".

І ще: Український фільм "Простір/Space" можна переглянути на Amazon Prime

"Спеціальний приз журі отримала стрічка "Маріуполіс 2", знята Мантасом Кведаравічусом. Цей фільм абсолютно неможливо ні з чим порівнювати, він гостро виділявся, ніби лежав на окремій полиці; бив під дих до чорноти в очах. А знаючи також усе, що лишилося за кадром... Литовський режисер Кведаравічус приїхав до Маріуполя в березні, знімав там цивільних, жив з ними, але зрештою потрапив у полон, його катували та вбили. Кохана Мантаса змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Друзі, колеги делікатно склали докупи відзняті кадри й зробили з цього фільм. Останній фільм Мантаса" – розповіла українська режисерка Ірина Цілик.

Документальний фільм 'Маріуполіс 2' отримав спеціальну відзнаку у Каннах - фото 506342

Документальна стрічка "Маріуполіс 2" – це життя Маріуполя і маріупольців після повномасштабного вторгнення росії. Самого документаліста Мантаса Кведаравічуса вибили російські окупанти у Маріуполі у квітні. Його наречена Ганна Білоброва знайшла тіло коханого і матеріал, який він знімав. Сама вона закінчила цей фільм, який представили у Каннах за два тижні до початку кінофестивалю.

До теми: Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть закордоном

пропозиції партнерів
Новини